İlber Ortaylı, Kapadokya Üniversitesinde Konferans Verdi

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileriyle buluştu.Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İlber Ortaylı ile Söyleşi' etkinliğine Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar 'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Üniversitenin kurucu mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve uzun yıllar bu görevi yürüttüğünü hatırlatan Ortaylı, "Üniversitemize yeni açılacak bölümleri memnuniyetle bekliyoruz. Burada çok ciddi branşlarda bölümler ve programlar açılabilir yani bazıları gibi kalkıp da olmadık yerlere üniversite kurmaktan daha iyi netice alınır. Kapadokya Üniversitesinin olduğu bölge son derecede merkez olarak ifade edebileceğiniz, eski ve yeni medeniyet merkezleriyle iç içe bir yerdedir. Ayrıca burası işletmelerin kurduğu bir vakıf üniversitesi değildir, burayı münevverler seçti yani tamamıyla entelektüel bir girişimdir" dedi.Anadolu Coğrafyası ve medeniyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardıktan sonra Kapadokya bölgesi özelinde Nevşehir Ürgüp ve Mustafapaşa halklarıyla ilgili konuşan ve bölgede yaşayan Karaman Rumlarıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha sonra gençleri sosyal medya paylaşımları hakkında uyararak, "Elinize aldığınız dijital aletlerle her duyduğunuzu sosyal medyada ve internette paylaşmayın çünkü ağzı olan konuşuyor. Sosyal medya kullanan birçok kişi yanlış bilgilerle dedikodu yapıyor ve gerçek dışı hoş olmayan bilgileri gerçek gibi paylaşıyor bunlar çok ayıp. Yıllar sonra birileri bunları incelerse aziz milletimiz için iyi not vermez bunun için lütfen dikkatli olun" dedi.Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. İlbey Ortaylı, katılımcılardan gelen bir soru üzerine harf inkılabı çalışmalarının Cumhuriyet dönemi öncesinde 1863 yılında Mirza Fetali Ahundov aracılığıyla başlatıldığını hatta bu konuyla ilgili Sultan Abdülhamit 'te de bir not olduğunu belirterek söyleşisini tamamladı. - NEVŞEHİR