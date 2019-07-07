07.07.2019 11:57
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İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafındaki çarpı işareti sosyal medyada gündem oldu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın ilk kez paylaştığı askerlik fotoğrafı sosyal medyada gündeme oturdu. Takipçileri, fotoğraftaki bir ayrıntı üzerinden Ortaylı'yı soru yağmuruna tuttu.

Sevilen tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı askerlik fotoğrafını paylaştı. Ortaylı yayınladığı kareye, "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notunu düştü.

FOTOĞRAFTAKİ ÇARPI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü tarihçinin fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı işareti atması takipçilerini meraklandırdı. Çarpı atılan kişiyle ilgili fotoğrafa çok sayıda "X attığınız cahil midir İlber hocam", "Fotoğraftaki cahile bile tahammülü yok" tarzında yorumlar gelmeye başladı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Ortaylı, fotoğraftaki askerlik arkadaşının üzerine çarpı işaretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafındaki çarpı işareti sosyal medyada gündem oldu
İlber Ortaylı, Zonguldak, Jandarma, Devrek, Magazin

YORUMLAR (1)
TENEKE ADAM: Mümkün olsa da böylesi kişilere isteyen yaşamından bir saatini verme olasılığı olsa , yemin ediyorum seve, seve veririm .
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