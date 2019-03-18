İlber Ortaylı'nın Buket Aydın'ı Azarladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Buket Aydın'ın geçmişte TRT'de çalışırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

CANLI YAYINDA ORTAM GERİLMİŞTİ

TRT Türk'te bir dönem canlı yayınlanan "Gümüş Hilal" programına katılan Tarih Profesörü İlber Ortaylı, kendisine soru soran Buket Aydın'ı azarlamıştı. Videoda, şimdilerde Kanal D Ana Haberin başında olan dönemin TRT Türk kanalı spikeri Buket Aydın Ayasofya krizini değerlendirmesi için İlber Ortaylı'la telefon bağlantısı yapıyor. Canlı yayında bağlantının kurulmasının ardından Buket Aydın ile İlber Ortaylı arasında ortam bir anda geriliyor.

"GÜZELLİK BİR KANDIRMACAYMIŞ"

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, Buket Aydın'ın estetiksiz eski fotoğrafları gündem olmuştu. Aydın'ın eski fotoğraflarına çok sayıda yorum yapılmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın eski fotoğraflarına, "Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen." yorumunu yapmıştı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Demek güzellik ilizyondan ibaret bir kandırmacaymış" yorumunu yapmıştı.