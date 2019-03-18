18 Mart 2019, 17:52
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İlber Ortaylı'nın Buket Aydın'ı Azarladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın'ın İlber Ortaylı ile yıllar önceki diyaloğu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Buket Aydın'ın geçmişte TRT'de çalışırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

CANLI YAYINDA ORTAM GERİLMİŞTİ

TRT Türk'te bir dönem canlı yayınlanan "Gümüş Hilal" programına katılan Tarih Profesörü İlber Ortaylı, kendisine soru soran Buket Aydın'ı azarlamıştı. Videoda, şimdilerde Kanal D Ana Haberin başında olan dönemin TRT Türk kanalı spikeri Buket Aydın Ayasofya krizini değerlendirmesi için İlber Ortaylı'la telefon bağlantısı yapıyor. Canlı yayında bağlantının kurulmasının ardından Buket Aydın ile İlber Ortaylı arasında ortam bir anda geriliyor.

"GÜZELLİK BİR KANDIRMACAYMIŞ"

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, Buket Aydın'ın estetiksiz eski fotoğrafları gündem olmuştu. Aydın'ın eski fotoğraflarına çok sayıda yorum yapılmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın eski fotoğraflarına, "Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen." yorumunu yapmıştı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Demek güzellik ilizyondan ibaret bir kandırmacaymış" yorumunu yapmıştı.

Magazin


YORUMLAR (15)
DÜRBÜNLÜ: kadınların tv’lerde boy göstermesi kültürümüze taban tabana zıttır,kadınlar sadece doktor hemşire ve öğretmenlik yapabilmeli,,aslaa artist olmamalıdırlar.kadınlar herkesin saygı duyacağı mukaddes varlıklar olarak kalmalıdırlar.
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ANTİ-MİSAFİR: öğretöemlerde öyüzden azarlıyor değil mi kardeşim boş konuşuyorsun o adamın bildiğinin yarısını bilsen . . .
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MİSAFİR : Bilgili adam mütevazi olur, azarlamak ne demek, ilkokul mezunu gibi...
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NALKOPON: Hocam adamsın malesef bilgisi ve ilgisi olmayanda konuşuyor.artık bu işler yeni yetme cahilleremi kaldı.kaç tarih edebiyat kitabı okumuşlar ben bile yüzlerce okudum okuyorum ama hala cahilim eksiğim var diyorum.....
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