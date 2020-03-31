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İLBER ORTAYLI SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHATARİHÇİ ve yazar Prof Dr. İlber Ortaylı, koronavirüsle mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personeliyle görüntülü konuşarak, çalışanlara moral ve destek verdi.

31.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:08
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
TARİHÇİ ve yazar Prof Dr. İlber Ortaylı, koronavirüsle mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personeliyle görüntülü konuşarak, çalışanlara moral ve destek verdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüsüne karşı mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personellerini görüntülü aradı. Konuşmaya tüm çalışanlara şükranlarını sunarak başlayan İlber Ortaylı, sağlıkçılara karşı yapılan şiddet olaylarını anımsatarak güvenlik açısından bir sorun yaşadıklarında kendisine bildirmelerini istedi. Ortaylı, Dünyadaki ekiplere baktığımızda aranızda çok fark var. Sizler öndesiniz, çok değerlisiniz. Türkiye 'ye salgın ilk defa gelmedi daha önce de geldi ancak böylesi gelmedi. diyerek salgının yayılmasıyla ve Türkiye'de yaşanan salgınlarla ilgili bilgiler verdi. Salgının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Ortaylı, İleride daha iyi bir Türkiye olacak. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Daha iyi insanlarla ittifak kuracağız. Çok kritik bir noktadayız dedi. Sağlık çalışanlarıyla telefon numarasını paylaşan Ortaylı, İstediğiniz zaman beni arayın. Telefonum her zaman açık diyerek görüşmesini sonlandırdı.
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İLBER ORTAYLI SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, İlber Ortaylı, Türkiye, DHA, Güncel

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İLBER ORTAYLI SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ
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