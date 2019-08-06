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İlçe başkanlığına Büyük seçildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Memur-Sen İlçe başkanlığına Ömer Büyük seçildi.

06.08.2019 09:49 İlçe başkanlığına Büyük seçildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Memur-Sen İlçe başkanlığına Ömer Büyük seçildi.

Memur-Sendikasına bağlı 11 iş kolu ilçe başkanlığı seçimine Bandırma Öğretmenevinde biraya geldi. Seçimde 8 iş kolunun bir araya gelmesiyle çoğunluk sağlanması sonucu seçim gerçekleşti. 8 iş kolunun temsilcileri toplanarak oy birliğiyle 1 Aralık 2018 tarihinden bu güne ilçe başkanlığını yürüten Gülsemin Ertem koltuğunu Diyanet- Sen ilçe temsilcisi olan 600 Evler Camii İmamı Ömer Büyük Memur-Sen İlçe Başkanlığına seçildi.

Büyük "Değerli başkanlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, ayrıca bize bu görevi layık gördükleri için hepinize teşekkür ediyorum. Bandırma'mızda bizleri temsil eden değerli temsilcilerimiz için elimizden gelenin en iyisin yapmaya gayret edeceğim camiamıza hayırlı olsun" ifadesinde bulundu. - BALIKESİR

Diyanet Sen, Balıkesir, Memur Sen, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

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