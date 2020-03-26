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İlçe belediye başkanı halkla sanal ortamda buluşuyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze görüşmeleri sanal ortama taşıdı.

26.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:16
İlçe belediye başkanı halkla sanal ortamda buluşuyor
Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze görüşmeleri sanal ortama taşıdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın öncesi her gün bir mahalle pazarında vatandaşa çorba ikram eden ve "Belediyem Benimle" uygulaması kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Dündar, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan onlarca vatandaşın evine yine sosyal medya üzerinden misafir oluyor.
"Evde kal" çağrısı dolayısıyla aileleriyle zaman geçiren vatandaşların sosyal medya üzerinden istek, talep ve önerilerini dikkate alan Dündar, her gün ortalama 50'ye yakın aileye sosyal medya üzerinden canlı yayınla konuk oluyor.
Dündar, sanal ortamdaki ev ziyaretinin son derece samimi ve içten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek, öneri ve taleplerini almak son derece önemli. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Koşullar değişti ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs nedeniyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, Güncel

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