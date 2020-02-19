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İlçe belediye başkanları bir araya geldi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular.

19.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:56İlçe belediye başkanları bir araya geldi
Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Belediye Başkanı Haluk , Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular.

Mersin merkezin üç ilçe belediye başkanı bir araya gelerek, kentin gelişimi için işbirliği yapma hedefiyle fikirlerini paylaştı. Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ın Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ve Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ı makamında ağırladığı ziyarete, Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kabadayı ve başkan yardımcıları da katıldı.

Çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, "Kenti yöneten insanlar olarak hepimizin ortak amacı Mersin'in gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kendilerini ağırlayan Yılmaz'a teşekkür eden Başkan Tarhan da "Siyasi görüş ne olursa olsun bu kent için belediye başkanlarının birlikte hareket etmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Başkan Bozdoğan, Başkan Yılmaz'a günün anısına üzerinde Tarsus'un önemli değerlerinden Kleopatra Kapısı'nın bulunduğu bir tablo hediye etti. - MERSİN

Bozdoğan, Toroslar, Mezitli, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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