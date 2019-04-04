İlçe Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı

Kırşehir
'in Kaman
, Mucur
ve Boztepe
ilçelerinde belediye başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladı. AK Parti
'den Kaman Belediye Başkanı seçilen Necati Çolak
, İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
Kaman Belediye Başkanlığı önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, vatandaşların desteğiyle başarıya ulaştıklarını vurgulayarak, "Kaman için 'Gönül Belediyeciliği' anlayışı ile hareket ederek, ilçedeki eksikleri gidereceğiz. Göç veren değil göç alan, istihdam alanı oluşturulan bir ilçe kurmayı hedefliyoruz." dedi.
Mucur'da AK Parti'den belediye başkanlığını kazanan Atılgan Yılmaz
da İçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alarak, görevine başladı.
Mucur Belediye Başkanlığı önünde yapılan devir teslim töreninde konuşan Yılmaz, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek ve söz verdikleri projeleri gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacağını söyledi.
Törenlere AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Millet İttifakı adına CHP
'den Boztepe Belediye Başkanlığını kazanan Hüseyin Takan
ise Kırşehir Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
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Kaynak: AA