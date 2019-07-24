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İlçe Belediye Başkanlarından Başkan Kavaklıgil'e ziyaret

Kastamonu ilçe belediye başkanları Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

24.07.2019 12:27 İlçe Belediye Başkanlarından Başkan Kavaklıgil'e ziyaret
Kastamonu ilçe belediye başkanları Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette ağırlıklı olarak belediye başkanlarının yeni dönem projeleri masaya yatırılırken Başkan Kavaklıgil belediyecilik hizmetlerini anlattı. Yeni dönemde daha verimli ve insan odaklı çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kavaklıgil ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Ağlı, Güncel

Kaynak: İHA

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