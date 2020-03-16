Menü
Haberler ›› Güncel ››İlçe Belediyeleriyle Koronavirüs Koordinasyon - Güncel

İlçe Belediyeleriyle Koronavirüs Koordinasyon

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele ve dezenfektan çalışmaları noktasında merkez ilçe belediyeleri Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerinin yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

16.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:34
İlçe Belediyeleriyle Koronavirüs Koordinasyon

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ile şube müdürlerinin katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda koronavirüsle mücadele ve dezenfektan çalışmaları toplantısı yapıldı.

Toplantıda ülke ve dünya gündeminde olan Corona virüse karşı ortak çalışma yürütüleceği duyuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde baş gösteren Corona virüse karşı hem devletimizin hem de yerel yönetimler olarak da neler yapabileceğimiz ile alakalı koordinasyonlu çalışmamız devam ediyor. Bununla alakalı dezenfektan uygulamaları ve buna benzer önlemlerimizin yanında ne çeşit önlemler alabiliriz diye toplantı halindeyiz. Halkımızın bu virüsten etkilenmeyeceği bir şekilde mevcut durumu atlatarak daha kalıcı, çözüme yönelik sonuçlarla karşınızda olacağız" diye konuştu. Yapılan toplantıda dezenfektana yönelik çözüm önerileri karşılıklı fikir alışverişleri şeklinde masaya yatırılarak, yürütülecek ortak çalışma üzerinde görüşler ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Şehzadeler, Yunusemre, Sekreter, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar