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İlçe Emniyet Müdürü Çam'dan Belediye Başkanı Demirbaş'a veda ziyareti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne getirilen İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a veda ziyaretinde bulundu.

07.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:48 İlçe Emniyet Müdürü Çam'dan Belediye Başkanı Demirbaş'a veda ziyareti
Ankara Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne getirilen İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a veda ziyaretinde bulundu.
Demirbaş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Çam, "Yaklaşık 3 yıl olmasına rağmen Çubuk'ta huzur ve güveni sağlamak için belediyemiz ile uyum içinde çalıştık. Size ve personelinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Demirbaş, Çam'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yeni görev yerinde başarılar diledi.
Demirbaş, "Artık görevinize başkentimizin merkezinde devam edeceksiniz. Başarılı çalışmanızı orada da sürdüreceğinizden hiç şüphemiz yok. Burada dostlarınız olduğunu hiç unutmayın. Yeni görev yerinizde Allah yardımcınız olsun." diye konuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Baki Demirbaş, Hüseyin Çam, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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