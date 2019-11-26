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İlçe Emniyet Müdürü'nden anlamlı kutlama

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, meslektaşlarının öğretmen olan eşlerini unutmadı.

26.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:23İlçe Emniyet Müdürü'nden anlamlı kutlama
İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, meslektaşlarının öğretmen olan eşlerini unutmadı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel meslektaşlarının öğretmen olan eşleriyle bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Polislerin öğretmen olan eşlerine çiçek takdim eden Önel, öğretmenlerle pasta kesti. Öğretmenlerin günlerini kutlayan Önel, "Büyük önderimiz, 'Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek yavrularımızı sizlere emanet etmiştir. Öncelikle sizlerin ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Başöğretmenimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve sonsuzluğa uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Ahmet Önel, Nurdağı, Güncel

Kaynak: İHA

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