İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.
04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:37
Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma tarafından tüm araçlar kontrol edilirken, sürücü ve varsa yolcuların ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Ekipleri tarafından sürücüler Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirilirken, ilçe girişinde şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Pazaryeri, Bilecik, Polis, Güncel