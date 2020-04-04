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İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.

04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:37
İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.

Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma tarafından tüm araçlar kontrol edilirken, sürücü ve varsa yolcuların ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Ekipleri tarafından sürücüler Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirilirken, ilçe girişinde şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Pazaryeri, Bilecik, Polis, Güncel
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