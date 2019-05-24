İlçe halkı iftarda bir araya geldi

Doğanyurt Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda ilçe halkı bir araya geldi.
Doğanyurt Belediyesi Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftara İnebolu Kaymakamı ve Doğanyurt Kaymakam Vekili Abdullah Atakan Atasoy, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Doğanyurt İlçe Başkanı Şemsettin Kayıran ile vatandaşlar katıldı.
Kaya, yaptığı konuşmada, ilçe halkını aynı sofrada bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizi misafirlerimizin ve halkımızın büyük katılımlarıyla gerçekleştirdik. Tüm konuklarımıza teşekkür ederim." dedi.
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Kaynak: AA