İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştirildi.
Pişkin, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, tüm kurumların dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık, hesap verilebilirlik ve kamu yararını gözetmek zorunda olduğunu söyledi.
Kamu hizmetlerinin hukuka uygun, disiplinli, verimli ve etkin şekilde sunulması gerektiğini vurgulayan Pişkin, "Kurum ve kuruluşların bütünlük içinde Kaymakamlık
makamıyla koordineli çalışması ve kurumlar arası iletişimin güçlü tutulması gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliğin ve sürekliliğin tesis edilmesi için mesai saatlerine riayet edilmesi gerekmektedir. Sizlerden bu konuya daha çok hassasiyet göstermenizi, gözetim ve denetim görevlerini titizlikle yerine getirmenizi bekliyorum." ifadesini kullandı.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
, İlçe Jandarma
Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı ile kamu kurumlarının müdür ve temsilcileri katıldı.
Tosya
, Güncel
Kaynak: AA