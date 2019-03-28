İlçe Jandarma Komutanı'ndan Gaziye Ziyaret

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında yaralanan ve tedavisinin ardından Boyabat'taki baba ocağına dönen Piyade Uzman Erbaş Kürşat Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özay Topçu tarafından ziyaret edildi.Topçu, Boyabat Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hasancan Meral ve beraberindekilerle Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonunda yaralandıktan sonra hastanede tedavi gören, ardından Boyabat'ın Yeşilyurt köyündeki baba ocağında istirahat eden Aşçı'yı ziyaret etti.Topçu, Aşçı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kendisi ve vatan savunmasında görev alan tüm askerlerle gurur duyduklarını dile getirdi.Aşçı da saldırıda bulunan teröristleri üsse sokmadıklarını, kahramanca savunduklarını söyledi.Birliğine 20 Nisan'da döneceğini belirten Aşçı, "O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Vatanımıza gelecek her tehlikeye karşı kale gibi dimdik ayaktayız. Gerekirse vatanım için ben de şehit olmaya hazırım." ifadesini kullandı.