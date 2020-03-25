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İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı

Korana Virüs salgın tehdidine karşılık Aşkale Belediyesi iki haftadır gece gündüz gerekli tedbirleri alarak ilçeyi bir baştan bir başa dezenfekte etmeye devam ediyor.

25.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:39
İlçe merkezi köpüklü suyla yıkandı
Korana Virüs salgın tehdidine karşılık Aşkale Belediyesi iki haftadır gece gündüz gerekli tedbirleri alarak ilçeyi bir baştan bir başa dezenfekte etmeye devam ediyor.

11 Mart'ta ülkemizi tehdit etmeye başlayan Korana Virüs salgınına karşılık ilk günden beri dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri cadde ve kaldırımları dezenfekte edip köpüklü suyla yıkıyor.

Belediyenin çalışmaları ilçe halkının da memnuniyetiyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Aşkale, Güncel

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