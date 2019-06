Atıyla sokakları turlayan adam görenleri şaşırtıyor

Denizli 'nin Çal ilçesinde yaşayan Hüseyin Kuşçu, atlara olan sevgisiyle ilçede ilgi odağı oldu. İlçede hemen hemen her gün akşam saatlerinde atına binip sokakları turlayan Kuşçu, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kuşçuyu gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp, atla sokakta dolaşan Kuşçu'nun fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

"AT BENDE BABADAN KALMA BİR SEVGİ"

Atçılığın baba mesleği olduğunu aktaran Kuşçu, "Babam cambazlık yapıyordu. Babama 'Cambaz Kör Şükrü' derlerdi. Çocukluğumdan beri at binmesini severim. Bu sevgimi çocuklarıma da aşıladım. Çocuklarım da sürekli binerler onlarda da at sevgisi var. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Hayvanı seveceksin, eziyet etmeyeceksin. Her gün akşam üstü ata ben veya çocuklarım biner. Çal'ın altında 15 dekar arazi aldım, sadece ata binmek, hayvanlarla uğraşmak için. Kendi tavuğumu, etimi, sütümü yetiştirebilmek için. Geçen sene faaliyet başlattık, faaliyetlerle uğraşacağız. Kedilerim, köpeklerim tavuklarım var. Akşamları uğraşıyoruz, çocuklara da bu sevgiyi aşıladık" dedi.

"AT SEVGİSİNİ HERKESE AŞILAYACAĞIM"

Baba mesleğini devam ettirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Kuşçu, bundan sonrası için de ata mesleğini, at sevgisini herkese aşılayacaklarını ve göstereceğini sözlerine ekledi.