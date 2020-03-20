İLÇE MEYDANLARINDA KORONAVİRÜSE KARŞI BANK ÖNLEMİ

Zabıta ekipleri tek tek vatandaşları kaldırdı, banklar geçici olarak kullanıma kapatıldıAlper KORKMAZ - Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT ve Sultanbeyli meydanlarında bulunan banklar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı. Zabıta ekipleri banklarda oturan vatandaşları tek tek uyararak banklardan kaldırdı, şerit ve bariyerle kapatılan banklar ile meydanda temizlik ekipleri dezenfekte çalışması yaptı.Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs önlemleri ilçe meydanında bulunan banklarda oturan vatandaşları 'sosyal mesafe' konusunda uyardı. Vatandaşlar, koronavirüs ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi. Vatandaşlar banklardan kaldırılırken, temizlik ekipleri de meydan ve banklarda temizlik çalışması yaptı. Meydan, banklar ve meydanda bulunan cami çevresinde dezenfekte ve yıkama işlemi yapıldı. Banklar bariyer ve şerit çekilerek geçici olarak kullanıma kapatıldı. Banklara oturulması engellendi. Zabıta ekiplerinin meydanda toplanma ve buluşmaların önüne geçmek için gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar uygulamayı olumlu bulduklarını dile getirdi. Sultanbeyli'de meydanlarda banklarda oturanlar uyarıldı, bankların etrafı şeritle kapatıldı.

Kaynak: DHA

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