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İlçe mezarlıklarına kapsamlı bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı.

03.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:35İlçe mezarlıklarına kapsamlı bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı. 'daki 92 mahallede toplam 175 mezarlıkta temizlik yapılıyor.

Hazırlanan program dahilinde Alanya'da 92 mahallede 175 mezarlık tek tek elden geçirilerek bakım ve temizliği yapılıyor. Alanya'nın doğusundaki mahallelerde başlayan çalışmada şu ana kadar 9 mahallede toplam 16 mezarlıkta temizlik çalışması tamamlandı. Önümüzdeki süreçte merkezdeki ve batı mahallelerindeki mezarlıklarda da temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Duvar ve tel çit çekilecek

Alanya'nın farklı mahallelerinde bulunan toplam 33 mezarlıkta ise taş duvar, tel çit, parke ve namazgah çalışmalarına Aralık ayı içinde başlanacak. Bu çalışmalarla birlikte Alanya'daki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirilmiş olacak.

Namazgah yapıldı

İlçelerdeki mezarlıkların eksiklerini giderme noktasında da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Akseki Taşlıca Mahallesi Yukarı Mezarlığı'na kapalı namazgah alanı kazandırdı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de Kumluca Karşıyaka Mahallesi Şehir Mezarlığı'nda heyelan nedeniyle 20 metresi çöken istinat duvarını onardı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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