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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden sportif başarı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ahmet Türkmen, Kilis ilinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Müsabakasında 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.

29.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:06İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden sportif başarı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ahmet Türkmen, Kilis ilinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Müsabakasında 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.

İşitme Engelliler Türkiye Judo Müsabakası Kilis'te gerçekleştirildi. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olan Ahmet Türkmen turnuvada ilçemizi başarılı bir şekilde temsil ederek gümüş madalya kazandı.

Turnuvanın ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ı ziyaret eden Ahmet Türkmen, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu 2020 yılı faaliyetinde yer alan Kilis ilinde yapılan İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasına katılarak turnuvada 100 kilogram branşında 2'nci olduğunu ve Paris'te 14 - 19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya İşitme Engelliler Judo Şampiyonasına katılmak için çalıştığını ifade etti. Türkmen, Paris'ten de iyi bir dereceyle dönerek ülkemizi ve Milas'ı başarılı bir şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Kendisini elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal katılacağı müsabakada başarılarının devam etmesini diledi. - MUĞLA

Ahmet Türkmen, Milas, Spor

Kaynak: İHA

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