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İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Halk Eğitim Merkezi ek binasına ziyaret

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 4 Eylül Mahallesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ek binasındaki kursları ziyaret etti.

11.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:29İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Halk Eğitim Merkezi ek binasına ziyaret
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 4 Eylül Mahallesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ek binasındaki kursları ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam'dan kurslar ile alakalı bilgi aldı.

Kurs merkezinde bulunan yaş pasta yapımı, elde kordon işi yapımı, erkek tişört dikimi, resim sanat eğitimi, kişisel gelişim, okuma-yazma, tel kırma, cilt bakımı ve temel bakım ve sepet örücülüğü gibi kurslarda verilen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, idareci ve öğretmenleri tebrik ederek kursiyerlere başarılar diledi. - BİLECİK

Mahmut Demir, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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