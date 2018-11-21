İlçe Milli Eğitim Müdürü Gülsuyu'na Ziyaretler

Gölcük
Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu'nu ziyaret etti.
Tuncer, ziyarette yaptığı konuşmada, çocuklara pazar kültürünü tanıtmak amacıyla Gölcük Saraylı ilkokulu bahçesinde pazar kuracaklarını belirtti.
Gülsuyu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak ve yönetimi, takdire şayan bir örnek çalışmaya imza attılar. Kendilerine teşekkür ederim. Odamız, değerler eğitimi kapsamında başlatmış olduğu çalışmalarında, bizim önemli kültürümüzden biri olan pazarcılığın tanıtımını, Gölcük Saraylı ilkokulunda 27 Kasım Salı günü yapacaklar." dedi.
Çocuklara pazarcılık kültürünü tanıtacaklarını aktaran Gülsuyu, şunları söyledi:
"Pazarcı esnaflarımızın, kış soğunda ve yaz sıcaklığında nasıl çalıştıkları öğrenmiş olacaklar. Aynı zamanda yapılan bu çalışmada, okulda kurulan pazarın geliri eğitime destek olarak okula bağışlanması büyük bir duyarlılıktır. Biz de ilçe Milli Eğitim olarak elimizden gelen destekleri en iyi şekilde vereceğiz.
Aslında burada her şey para değildir. Önemli olan bizim çocuklarımıza kültürümüzü, örf ve adetlerimizi dokunarak, anlatmakta büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Bunu da Gölcük Seyyar Pazarcılar Odamız en iyi bir şekilde uyguladı. Ben bir kez daha kendilerine teşekkür ederim."
Gölcük
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:21