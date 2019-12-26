Haberler » Güncel » İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Haber

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeği yedi.

26.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:15 İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeği yedi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Şube Müdürü vekili Öztürk Taşdemir ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında eğitime açılan Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karakoç, yeni açılan okulda müteahhitten kaynaklı bazı sorunların sene başında olduğunu ama kendi imkanlarıyla gece-gündüz çalışarak, bunları çözdüklerini belirtti. Okulun veya pansiyonun masa başında hazırlanan bazı haberlerde iddia edildiği gibi ne yol sorunu, ne su ne de kalorifer sorunu olmadığını kış sezonu başladığından bu güne kadar kaloriferlerin hiç sönmediğini vurguladı. Tüm sorunların çözüldüğünü ancak kanalizasyonun geri tepmesi ile ilgili iki gün içinde kendi imkanlarıyla çözüm bulunduğunu belirtti. Velilerimiz müsterih olsunlar, okula bir çayımızı içmeye bekleriz dedi. Öğrencilerden iyi ders çalışmalarını okulun adına layık öğrenciler olmaları önerisinde bulundu. Tek görevlerinin öğrencilik olduğunu ve bunu yaparken akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere de katılmaları gerektiğini belirtti. İmam Hatip ruhuna uygun nesiller olarak yetişmelerini istedi. Pansiyonda incelemelerde bulunan Kaya Karakoç sonrasında okuldan ayrıldı. - AĞRI

Recep Yazıcıoğlu, Hamur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58   Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Haber
14:58   Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - Haber
14:58   Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haber
14:58   Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak" - Haber
14:58   Asgari ücret bugün belirlenecek - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
26.12.2019 15:00:22