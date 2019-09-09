Haberler» Yerel» Haber

İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıf başkanı oldu, tahtaya konuşanları yazdı

- İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıf başkanı oldu, tahtaya konuşanları yazdıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılışı programı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

09.09.2019 12:35
- İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıf başkanı oldu, tahtaya konuşanları yazdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılışı programı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Sınıf ziyaretleri sırasında ilçe protokolü öğrencilerin yerini aldı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz da sınıf başkanlığı görevini üstlendi.
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle bir açılış programı düzenlendi. Kapaklı ilçesi Karaağaç İlkokulu'nda düzenlenen programda ise eğlenceli anlar yaşandı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından sınıfları gezen ilçe protokolü, boş bir sınıfta 'öğrencilik' yaptı. Sınıf Başkanı görevini üstlenen İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ise, protokol mensuplarından oluşan sınıfta tahtaya bir 'Konuşanlar Listesi' yaptı.
Türlü şakalaşmaların yaşandığı küçük oyun öğrencilerin sınıfa girişi ile noktalandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıf başkanı oldu, tahtaya konuşanları yazdı

Tekirdağ, Kapaklı, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
13:08   Elazığ'da öğrenciler davul zurnayla ders başı yaptı
12:35   İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıf başkanı oldu, tahtaya konuşanları yazdı
12:08   Kulu'da bir kişi kalorifer dairesinde ölü bulundu
11:14   Dünyaca ünlü Gönen Baldosu'nda hasat başladı
11:06   İzmirli hayırsever kadınlar Tatvanlı çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenledi
10:19   Beykoz'da mısır geleneği 'Mısır Festivali' ile yeniden hayat buldu
10:12   Ahlat'taki kazılar tarihe ışık tutuyor