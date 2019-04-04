İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşdemir Görevine Başladı

Patnos
İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Yakup Taşdemir, görevine başladı.
Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü iken İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapacak olmanın gurur ve heyecanı içerisinde olduğunu ifade etti.
Taşdemir, "Çağımızda hızla gelişen teknoloji, eğitimde de kalite beklentilerini yükseltmekte ve eğitim paydaşlarının sorumluluğunu artırmaktadır. Bu görev çerçevesinde değerli yönetici, öğretmen ve personel arkadaşlarımın, bizlere emanet edilen geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarına olan güvenim tamdır."
İlçede eğitim yönünden verimli çalışmalar yapıldığını aktaran Taşdemir, yeni bir heyecan ve ruh ile hizmet ederken hep birlikte el ele vererek ilçeyi her alanda bir adım ileri götürmenin mücadelesini vereceklerini söyledi.
Patnos, Güncel
Kaynak: AA