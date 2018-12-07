İlçe Milli Eğitim Müdüründen Hem Ziyareti

Havza
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Halk Eğitim Merkezinde (HEM) açılan kurslarda incelemelerde bulundu.
Sağlam, Havza HEM'i ziyaret ederek, çinicilik, kilim ve halı dokumacılığı ile dikiş nakış kurslarında eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti.
Toplumun hızlı şekilde geliştiğini belirten Sağlam, "Ülkemizin nüfusu hızla artmakta. Bu artışla beraber ülkemiz hızla gelişmekte ve değişmekte. Bu artışla beraber yetişkin eğitimi çok büyük rol oynuyor. Biz de Halk Eğitim Merkezi ve ailesi olarak bunun bilincinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Havza HEM Müdürü Mehmet Akif Bilen de açtıkları 88 kursta bin 386 kursiyerin eğitim gördüğünü anlattı.
Merkezdeki binalarında 6 kurs düzenlediklerini bildiren Bilen, "İŞKUR
kapsamında açılan yöresel kilim ve halı dokumacılığı kursu ile çinicilik kursları sayesinde ilçemizde yeni bir gelir kapısı oluştu. Kursiyerlerimiz şimdi sipariş üzerine iş alıp teslim etmekte. Talepler doğrultusunda yeni kurslarımız açılacak." diye konuştu.
Havza
07 Aralık 2018 Cuma 16:49