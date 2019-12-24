Haberler » Ekonomi » İlçe protokolü esnafları ziyaret etti - Ekonomi

İlçe protokolü esnafları ziyaret etti

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve ilçe protokolü esnaf ziyaretinde bulundu.

24.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:45 İlçe protokolü esnafları ziyaret etti
'nın Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve ilçe protokolü esnaf ziyaretinde bulundu.

makamının herkese açık olduğunu dile getiren Kaymakam Abbasoğlu, bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını ifade etti.

Dumlupınar ekonomisinde en önemli etkenlerden birinin hububat ekimi olduğunu belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Son yıllarda ilçede hububat ekiminde azalma olduğunu gözlemliyoruz. İlçemizde ekim yapılan alanlara alternatif arazi yol çalışmarını tamamladık. Esnaflarımızla ilçe ekonomisi adına neler yapabiliriz konularını konuştuk. Bu kapsamda ilçemizde hububat ticaretiyle faaliyet gösteren Çetin Karaduman ve Gökhan Karaduman'ı işyerlerinde ziyaret ettik" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaymakamlık, Dumlupınar, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:42   Brent petrolün varili 66 doların üzerinde - Ekonomi
09:42   VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi
09:37   Dolar/TL, 5.93-5.95 bandında - Ekonomi
09:34   Brent petrolün varili 66,27 dolar - Ekonomi
09:25   Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi
08:04   Yurt dışından gelen radyo ve televizyonlardan bir kereye mahsus ücret alınacak - Ekonomi
07:22   Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için senatörlere 7 sayfalık rapor gönderdi - Ekonomi
07:12   Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Ekonomi
00:10   Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Ekonomi
22:08   Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı - Ekonomi
24.12.2019 09:52:03