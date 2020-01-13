Haberler » Yaşam » İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor - Haberler

İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, her hafta yapılan köy toplantılarına devam ediyor.

13.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:45İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor
'nın ilçe protokolü, her hafta yapılan köy toplantılarına devam ediyor.

Bu hafta ilçeye bağlı Yüylük köyünde gerçekleştirilen toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcı ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay ve köylüler katıldı.

Ziyaret kapsamında Yüylük köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Abbasoğlu ve beraberindeki heyet taşımalı olarak okula giden öğrencilerle servis aracında sohbet edip köy odasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerin ekonomik açıdan kalkınması için sorunları yerinde dnlediklerini belirten Kaymakm Abbasoğlu, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü vasıtasıyla bize iletilen bazı sorunları çözme yoluna gidiyoruz. İlçenin kalkınmasında köylü vatandaşlarımızın üretim yapmasının öneminin farkındayız" dedi. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Jandarma, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:43  Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi - Haberler
13:43  Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
13:36  İnegöl'de kalaşnikoflu cinayet sanıklarına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Haberler
13:35  AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başvuruları başladı - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
12:39  Uçak skandalı İran'da protestoların seyrini değiştirdi! Hükümete tepki var - Haberler
12:03  Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı - Haberler
12:00  CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar - Haberler
13.01.2020 13:59:14