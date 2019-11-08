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İlçe protokolünden organ bağışına destek

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Sağlık Bakanlığınca tüm Türkiye'de yürütülen organ bağışına farkındalık oluşturmak için Develi Sağlık Müdürlüğü de Cumhuriyet Meydanında stant kurarak destek verdi.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:09 İlçe protokolünden organ bağışına destek

Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve kurum amirleriyle birlikte standı ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdiresi Fatma Anteplioğlu'ndan bilgiler aldı.

Tüm Develilileri organ bağışı için başvuru yapmaya davet eden Kaymakam Duru "Dinen ve tıbben hiçbir mahsurunun olmadığı organ bağışıyla birçok şifa bekleyen ya da hayati tehlikesi bulunan hastalarımıza derman olunabilmektedir. Böylesi hayati bir bağış için farkındalık oluşturan ilçe sağlık personelimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. Böylesi bir farkındalığa dikkat çekmek ve örneklik teşkil etmek için organ bağışı için başvuruda bulunan Cabbar Başkan "Maalesef ki ülkemiz Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında organ bağışında çok gerilerde. İnşallah bu ve benzeri projelerle insanımızın bu konudaki duyarlılığının artmasını diliyorum. Bu mübarek Mevlid Kandili gününde böylesi can veren bir organizasyonu düzenleyen sağlık müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, destek veren hemşerilerimi de tebrik ediyorum" dedi. 'de 25 bin Kayseri'de ise 500'ün üzerinde hastanın organa bağışına ihtiyaç duyulduğunu belirten İlçe Sağlık Müdiresi Fatma Anteplioğlu "Halkımıza örnek olmak ve çalışmamıza destek vermek amacıyla bu farkındalık standımızı ziyaret eden kaymakamımız ve belediye başkanımız başta olmak üzere bütün kurum amirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Murat Duru, Türkiye, Develi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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