Haberler» Güncel» Haber

İlçe Sağlık Müdürlüğü denetimlerini sürüyor

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay rutin olarak yapılan, iş yeri denetimleri sürüyor.

03.08.2019 14:22 İlçe Sağlık Müdürlüğü denetimlerini sürüyor
Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay rutin olarak yapılan, iş yeri denetimleri sürüyor.
Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, denetimler kapsamında her ay mahallelerde bulunan birçok iş yerinde denetim yaptıklarını dile getirdi.
Sorgun'daki tüm mahalle ve merkezde bulunan iş yerlerinde rutin denetimler yaptıklarını aktaran Parlak, "Merkezdeki mahallelerimizin dışında beldelerimizde de bu denetimleri sürdürüyoruz. Ayrıca kıraathane, restoran, kafe, kuaför, berber, pastane ve fırın gibi iş yerlerinde de temizlik, hijyen, tarihi geçmiş gıdalar, sigara içilip içilmediği, yasalara uyulup uyulmadığı konularında denetimlerde bulunuyoruz." dedi.
Parlak, yasayla belirtilmiş şartlara uymayan iş yerlerinin önce uyarıldığını, sonra haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24   Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli ile bir araya geldi
15:23   Mengen'de aşçılık festivalinde 'tavuk çevirme' rekor denemesi
15:23   Üniversite öğrencileri Asyaport'ta bilgilendirildi
15:23   Yaralı şahin koruma altına alındı
15:21   Kazada ölen mahalle bekçisi köyünde toprağa verildi
15:21   Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan köy ziyaretleri
15:21   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOR EFREM SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞUYOR