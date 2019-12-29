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İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

29.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:23 İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İZMİR'in ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ın evine iddiaya göre, hırsız girdi. Durumu fark eden Park, hırsızı bulunca ikili arasında boğuşma başladı. Bu sırada şüpheli cebindeki tabancayı çıkarıp, Park'a ateş etti. Silahlı zanlı evden kaçarken, Park kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Park, ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Park'ı öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 



Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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