İlçe Sağlık Müdürünün korona virüs testi pozitif çıktı
Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem'in korona virüs testi pozitif çıktı.
16.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:38
Korona virüs salgınının Türkiye 'de görülmesinin ardından bütün gününü makamında geçirerek çalışmaları yakından takip eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, tedbir maksadıyla korona virüs testi yaptırdı. Volkan Çiğdem'in kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Dr. Volkan Çiğdem'in tedavisine başlanıldı. Hastanede yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından ev karantinasına geçtiği öğrenilen Çiğdem'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Devlet Hastanesi, Karacabey, Türkiye, Güncel