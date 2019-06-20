İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür, görevine başladı

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili ArifKeskin
'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atananYavuz Arslan
Tür görevine başladı.
Alınan bilgiye göre,1984
yılında Afyonkarahisar'da doğan Tür, ilk ve orta eğitimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Tür, 2008 yılında Mehmet Akif Üniversitesi Veterinerlik bölümünden mezun oldu.
2009-2015 yılları arasındaKahramanmaraş
'ınNurhak
ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Tür, evli ve bir çocuk babası. Tür, orta derecede İngilizce biliyor.