20.06.2019 13:17
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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür, görevine başladı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür, görevine başladı

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Arif Keskin'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atanan Yavuz Arslan Tür görevine başladı.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili ArifKeskin'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atananYavuz ArslanTür görevine başladı.

Alınan bilgiye göre,1984yılında Afyonkarahisar'da doğan Tür, ilk ve orta eğitimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Tür, 2008 yılında Mehmet Akif Üniversitesi Veterinerlik bölümünden mezun oldu.

2009-2015 yılları arasındaKahramanmaraş'ınNurhakilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Tür, evli ve bir çocuk babası. Tür, orta derecede İngilizce biliyor.
Kaynak: AA
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