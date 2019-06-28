28.06.2019 20:23
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İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı

İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandıKONYA - Konya'nın Kulu İlçe Vergi Dairesi Müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı
KONYA - Konya 'nın Kulu İlçe Vergi Dairesi Müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, Kulu Vergi Dairesi Müdürü R.K. hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. Müdür R.K., rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yapılarak makamında Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. R.K., evraklarının tamamlanmasının ardından Kulu Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan R.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı
Kaynak: İHA
Konya , Kulu , 3. Sayfa

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