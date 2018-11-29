İlçede Açılan Tekstil Fabrikası 60 Aileye Ekmek Kapısı Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:30



29 Kasım 2018 Perşembe 17:30

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eski belediye binasında açılan tekstil atölyesi ile 30'u kadın toplam 60 kişi evine ekmek götürüyor.Bingöl merkezde faaliyet gösteren iş insanı Vedat Bingöl, Karlıova ilçesinde belediyenin katkılarıyla eski belediye binasını bir yıl önce tekstil atölyesine dönüştürdü.İlçede birçok işsize ekmek kapısı olan tekstil atölyesi, hem ilçenin ekonomisine katkı hem de ekmek parası için gurbete giden gençlere memleketlerinde iş imkanı sunuyor.Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kuruluş ve firmaya hizmet veren atölyede, İŞKUR'un iş başı eğitim programı da uygulanıyor.İşletme Sorumlusu Özgür İltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır kent merkezinde faaliyet gösteren firmalarının yüzlerce kişiye istihdam sağladığını, hedeflerinin Karlıova ilçesinden sonra Solhan ilçesinde de şube açmak olduğunu söyledi.Hedef 200 kişiye istihdamİlçede özellikle genç erkeklerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran İltaş, şunları ifade etti:"Gençlerin okumayıp dışarıda boş gezmeleri yerine bu atölyede istihdam edip ailelerine bir katkı sağlamaları bizim için bir başarıdır. Firmamızda şu an itibariyle 60 kişi çalışmaktadır. Kasım ayı sonunda 20 kişiyi daha istihdam edip yıl sonunu 80 kişi ile bitirmeyi planlıyoruz. 2019 yılı hedefimiz en az 200 insanı burada istihdam etmektir. Bu da yaklaşık bin kişinin buradan geçimini sağlaması demektir."İltaş, ilçede daha fazla istihdamın sağlanabilmesi için yetkililerden kendilerine daha geniş yer tahsis etmelerini istedi.Çalışmak isteyen işçilerin bir süre eğitime tabi tutulduktan sonra yeteneklerine göre görevlendirildiğini anlatan İltaş, çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu bildirdi.Özcan İl de memleketinde iş bulup çalışmaktan memnun olduğunu dile getirdi.Çalışmak için daha önce İstanbul'a gittiğini anımsatan İl, "Karlıova'da iş imkanı yoktu, gençler hep çalışmak için dışarı gidiyordu. Şimdi çalışıyoruz akşam evimize gidiyoruz. Anne ve babamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.Ustabaşı Aygül Acar İltaş, atölyede 30'u kadın toplam 60 kişinin çalıştığını, çalışanlara uygun ortam hazırlamak için bütün imkanları kullandıklarını aktardı.İltaş, "Karlıova küçük bir ilçe olduğu için kadınların iş imkanı yok. Buraya gelip çalışan kadınlara yardımcı olamaya çalışıyorum. Kadınların bu işi yapabildiğine inandığımız için buradayız. Kadınlar evde oturacaklarına gelip çalışsınlar." dedi.Çalışanlardan Özge Bingöl, "Burası Karlıova için bir ilk oldu, özellikle biz kadınlar için çok güzel bir imkan. Burada çalışarak ailemize destek oluyoruz. Burada çalışanların çoğunun ailesinin tek geçim kaynağı burası, benim de öyle." diye konuştu.Kader Olgun, atölyenin ilçede açılmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu, atölye sayesinde çalışmaya başladıklarını ve gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Usta öğretici Hülya Olgun da çalışanlardan çoğunun ilk defa işe girdiğini ifade ederek, işçilerinin mutlu olduğunu ve emeklerinin karşılığını aldıklarını anlattı.Üç kardeşiyle tekstil atölyesinde çalıştığını belirten Müşerref Dinler, hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını aktardı.