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İlçede kar kalanlığı 30 santimetreyi geçti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

20.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:27
İlçede kar kalanlığı 30 santimetreyi geçti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Bolvadin ilçesinin yüksek kesimlerde yağan kar yolları kapattı. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayokuş, Yörükkaracören, Kutlu Güney, Taşlıdere, Nusratlı ve Taşagıl köylerinin bağlantı yolu kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Yolların özel idare müdürlüğü çalışmalarının kapanan yolların açıldığını söyleyen Bolvadin İl Genel Meclis Üyesi Abdülkadir Emrullahoğlu, "Allah devletimize hükümetimize milletimize zeval vermesin şu an kapalı köy kasaba mecra yolumuz yoktur. İl ve ilçe özel idare marifeti ile Karayokuş ve Yörükkaracaören, Kutlu, Güney, Taşlıdere, Nusratlı, Taşagıl bağlantı yolları kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Kapanan yollarımız hizmete açılmıştır. Allah devletimize hükümetimize milletimize zeval vermesin" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Bolvadin, Afyon, Güncel

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