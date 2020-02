İlçede ve ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı dua edip kurban kestiler

İMDER üyeleri olumsuzluklara karşı dua edip kurban kestiler.İlçede ve Türkiye 'de yaşanan olayların bir daha yaşanmaması için Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) tarafından kurban kesildi. Çubuk - İMDER üyeleri tarafından düzenlenen ve ilçede esnaflarında katkı verdiği kurban programı kapsamında, ilçedeki camilerde Cuma namazı öncesi dualar edildi. Daha sonra Atatürk Parkı'na toplanan vatandaşlarca da yapılan duanın ardından, Girişim Et Entegre tesislerinde önceden alınan 3 adet büyükbaş tosun getirilen tekbirlerin ardından kurban edildi.Çubuk-İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, burada yaptığı açıklamada, son aylarda hem ilçede hem de ülkede peş peşe olumsuzluklar yaşandığını hatırlatarak, bu olaylara iş adamları olarak duyarsız kalmak istemediklerini söyledi.Elazığ ve Malatya'daki deprem, Van'daki çığ, şehitler, İstanbul'da yaşanan uçak kazası ve ilçede yaşanan peş peşe elem verici olaylar nedeniyle kurban kestiklerini söyleyen Neşeli, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Neşeli, "Allah içeride ve dışarıdaki düşmanlarımızı bertaraf etsin. Bütün afetlerden milletimizi ve ilçemizi korusun. O niyetle Allah'a yalvarış ve duada bulunduk. İnşallah Allah kabul eder. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah vatanımızı milletimizi ve ilçemizi vatandaşlarımızı korusun" diye konuştu.Bir kötülüğü def etmek için duanın gücünün önemli olduğunu dile getiren Neşeli, "Hz. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurduğu gibi, 'Sizden her kim bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Yetmezse, diliyle düzeltsin. Onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin' hadisine sığınarak bizde ilçemizdeki ve memleketimizdeki, ülkemizdeki belaların defi için değerli ilçe esnaflarımızın katkı ve destekleriyle kurbanlarımızı kestik. İlçedeki ihtiyaç sahiplerine bunların dağıtımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.Programı düzenleyen Çubuk İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve üyelerine teşekkür eden Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'de, "Emeğe geçenlere, yardımseverlere teşekkür ediyoruz. Allah kurbanlarınızı kabul etsin" diye konuştu.Hayırseverlerin kestikleri kurbanların dualarını vatandaşlarla birlikte yaptıklarını aktaran Başkan Demirbaş ise, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetlerden korusun. Allah kabul etsin" ifadesini kullandı.Din görevlileri tarafından yapılan duanın ardından ilçedeki Girişim Et Entegre tesislerinde tekbir getirilerek kurbanlar kesildi. Kesilen kurban etleri kaymakamlık tarafından belirlenen ilçedeki ihtiyaç sahibi 200 aileye dağıtılacağı belirtildi.Kurban programına, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Kadir Metin, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı. - ANKARA