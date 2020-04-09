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İlçeden kent merkezine geldiler, giriş belgeleri olmadığı için ceza yediler

İlçeden kent merkezine geldiler, giriş belgeleri olmadığı için ceza yediler Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı.

09.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:26
İlçeden kent merkezine geldiler, giriş belgeleri olmadığı için ceza yediler
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı.
Korona virüs nedeniyle kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şehir merkezinde iki genci durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 20 yaş üzeri olan Serdar O. ve Nurullah O. telefon almak için Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.
Bunun üzerine polis, şehir merkezine giriş belgeleri olmayan gençlere cezai müeyyidenin uygulanması gerektiğini söyledi. Yapılan işlemin ardından iki gence 392'şer lira cezai işlem uygulandı. İlçeden kent merkezine geldiler, giriş belgeleri olmadığı için ceza yediler

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Türkoğlu, Polis, Genel
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