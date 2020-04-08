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İlçeler Arası Seyahat Yasakları Gelmeye Devam Ediyor

Tekirdağ ilinde Pandemi kurulu tarafından ilçeler arası seyahat yasağı getirilmişti. İlçeler arası seyahat yasağı getirilen bir başka ilimiz Osmaniye oldu.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
İlçeler Arası Seyahat Yasakları Gelmeye Devam Ediyor
Tekirdağ ilinde Pandemi kurulu tarafından ilçeler arası seyahat yasağı getirilmişti. İlçeler arası seyahat yasağı getirilen bir başka ilimiz Osmaniye oldu. İl Hıfzısıha Meclisi tarafından, Corona virüsüyle mücadele kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak basına yazılı açıklama gönderen Osmaniye İl Hıfzısıha Meclis kurulu, ilçelere, beldelere, köylere ve il merkezine zorunlu haller dışında vatandaşların özel araçlarıyla seyahatini yasakladığını belirtti. Yasağın amacının Corona virüsüyle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunmasına yönelik olduğu da gönderilen yazılı açıklamada ifade edildi. Yasak kapsamından bazı kişilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin muaf tutulacağı söylendi. Muaf tutulan kişilere verilecek olan seyahat izin belgesinin, herhangi bir kontrolde gösterilmek üzere sürekli kişilerin yanında olması gerektiğinin altı çizildi.

Sokağa Çıkış ve Seyahat Yasağından Muaf Tutulan Kişiler Belgelerini Yanında Bulundurmak Zorunda

Osmaniye İl Hıfzısıha Meclisi Kurulu basına göndermiş olduğu yazılı açıklamada, 18-20 yaş aralığında olan kişiler de dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak ya da sözleşmeli olarak görev yapan kişilerin, işçi olarak çalışan kişilerin, mevsimlik tarım işçilerinin, özel sektör için düzenli bir işe sahip olan kişilerin SSK kayıtlarıyla durumu belgelemeleri halinde sokağa çıkma ve seyahat yasağından muaf tutulacaklarını belirtti. Muaf tutulacak kişiler arasında yer alanların belgeleriyle birlikte müracaat etmeleri halinde yasaklardan muaf olduklarına dair bir evrak verileceği ve bu evrağın kişilerin yanında sürekli bulundurmak zorunda oldukları da gönderilen yazılı açıklamada ifade edildi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Tekirdağ, Osmaniye, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››İlçeler Arası Seyahat Yasakları Gelmeye Devam Ediyor - Haberler

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