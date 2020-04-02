Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlçelerde korona virüs önlemleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm ilçeleri Alanya, Kemer başta olmak üzere 19 ilçede korona virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:06
İlçelerde korona virüs önlemleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm ilçeleri Alanya , Kemer başta olmak üzere 19 ilçede korona virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya'da toplu ulaşım araçlarıyla başlatılan çalışma genişletildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimine bağlı 30 kişiden oluşan 15 ekiple kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra muhtarlık ofisleri, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı fakülte binaları, KYK yurtlarından sonra Alanya genelindeki camilerde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kemer Liman Caddesi'nde de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Salgının önlenmesi konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler Kemer'i köşe bucak ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Döşemealtı ilçe hizmet birimi, ATASEM ve sınıflarında da ilaçlama ve hijyen çalışması yapıldı. Çalışmalar diğer ilçelerde de sürdürülüyor. - ANTALYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Kemer, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İlçelerde korona virüs önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:44: DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi - Haber 11:44: Minik öğrencilerden Türkiye'de "Evde Kal" mesajı - Haber 11:44: Bakan Çiftçi, video konferans ile çalışmaları anlattı - Haber 11:44: Korona virüs mağdurları Çin'e dava açabilecek - Haber 11:44: İlkokul öğrencisi Ayşe, yazdığı şiirle "Evinde kal Türkiyem" dedi - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler