Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İlçeleri için maske üretiyorlar

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören gönüllü kursiyerler ile gönüllü kurs öğreticileri ilçelerindeki vatandaş için maske üretiyor.

22.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:21
İlçeleri için maske üretiyorlar
Sivas 'ın Ulaş İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören gönüllü kursiyerler ile gönüllü kurs öğreticileri ilçelerindeki vatandaş için maske üretiyor.

Ulaş Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören 12 kursiyer ve 2 kurs öğreticisi tarafından üretilen maskeler ilçede bulunan vatandaşlara dağıtılacak. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gönüllü olarak maske üreten kursiyer ve öğreticileri ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz yaptığı açıklamada "Ulaş'ın halkına maske ihtiyacının karşılanması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde başlatılan çalışmalara öğretici öğretmenlerimiz ve kadın kursiyerlerimiz gönüllülük esasıyla maske üretimi yaparak destek veriyorlar. günlük 500 adet maske üretiyorlar şuana kadar üretilen bin beş yüz adet maskenin ilçede vatandaşlarımıza, İlçe Hastanemize, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına dağıttık" dedi.

Akköz İlçe halkı için maske üretiminin devam edeceğini belirterek kursiyerlere ve öğreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya’dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Haberler
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Volkan’ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haberler
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Haberler ›› Güncel ››İlçeleri için maske üretiyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:37: Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi - Haber 16:37: Down sendromlu Zeynep'in 23 Nisan hayalini, jandarma gerçekleştirdi - Haber 16:37: İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama - Haber 16:36: Masal kahramanı kostümleriyle çocuklara hediye dağıttılar - Haber 16:36: Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı - Haber 16:01: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı - Haber 15:21: Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim - Haberler 14:33: Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı - Haberler 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü - Ekonomi 12:36: Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor - Haber