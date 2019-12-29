Haberler » Güncel » İlçenin sokağı okulun içinden geçiyor - Haber

İlçenin sokağı okulun içinden geçiyor

Bursa'da bir okulun içine ilçenin tarihi değerlerinin tanıtıldığı sokak kuruldu.

29.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:26 İlçenin sokağı okulun içinden geçiyor
'da bir okulun içine ilçenin tarihi değerlerinin tanıtıldığı sokak kuruldu.

İmam Hatip Orta Okulu'nda ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği sokak oluşturdu. Okulun koridoruna "Keles sokağı" ismini veren okul idaresi, buraya ilçede yüzlerce yıllık tarihi eşyaları yerleştirdi. Öğrenciler okulun içine kurulan bu sokakta dede ve ninelerinin kullandığı eşyaları inceleyerek tarihlerini öğreniyor. Sokakta ilçede geçmiş zamanda kullanılan pek çok alet ve edevat bulunuyor.

Öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için böyle bir sokak açtıklarını ifade eden İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Ayhan Çaçu, "Gayemiz güzel ilçemiz Keles'in tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerini tanıtmak. Okulumuzu ziyaret edenler ilçenin tarih ve kültürünü öğrenme imkanına kavuşuyor. İlçenin 50 yıl öncesini anlatan fotoğraflar, tarım aletleri ve bilgilendirme yazıları var" dedi. - BURSA

Keles, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:28   Spor curlingde olimpiyat heyecanı - Haber
10:27   Ovacık'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haber
10:27   Bakan Akar: Mutabakata saygılıyız, İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:23   Büyükşehir soğuktan etkilenen evsizlere kucak açtı - Haber
10:22   Ardahan'da Hayvan Hastalıkları ve Buzağı kayıplarıyla mücadelede önemli adım - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:09   Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu - Haber
29.12.2019 10:29:57