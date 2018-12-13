İlçenin Taşınacağı Yeni Yerleşim Yerine Tünellerle Ulaşılacak

13 Aralık 2018 Perşembe 11:08



13 Aralık 2018 Perşembe 11:08

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ile 4 köy ve karayolunu sular altında bırakacak. Su altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerine ulaşımın sağlanması için yapılan 67 kilometrelik yolun 54 kilometresi 39 tünelle geçildi. 3,8 kilometre uzunluğunda 20 köprünün de yer aldığı yoldan, yaşamın sürdüğü ilçe merkezine de bağlantı verildi.Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ile 4 köy ve karayolunu sular altında bırakacak. Su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri için ulaşım yolu yapıldı. 67 kilometrelik Artvin-Yusufeli karayolunun yaklaşık yüzde 80'i olan 54 kilometresi 39 tünelle geçildi. Yol güzergahında ise 3,8 kilometre uzunluğunda 20 köprü yer alıyor.Yeni yerleşim yerine giden yoldan, halen yaşamın sürdüğü ilçeye de bağlantı verildi. 2 yıl içinde su tutmaya başlayacak baraj gölü ile Yusufeli ilçesi sular altında kalacak. İlçe bu sürede yeni yerleşim yerine taşınmış olacak.SÜRÜCÜLER TÜNEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDAN DERTLİArtvin-Yusufeli arasındaki yeni yolu kullanan sürücüler, eski yola nazaran ulaşımın kolaylaştığını söyledi.Sürücü Nizamettin Akyürek, yeni yolun ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, "Yol iyi oldu. Eskiden ilçeye ulaşım daha zordu. Ancak tüneller virajlı oldu. Tünelsiz olsaydı daha iyi olurdu. Ancak buna imkan yoktu" dedi.TIR şoförü Cemil Bilir de, "Tüneller yaz-kış sürücülere avantaj sağlar. Ancak bazı tüneller çok sıkıntılı ve tehlikeli. Tünellerin bazılarının giriş-çıkışları tehlikeli. Çok ani virajlar var. Tünel içindeki virajlarda iki tane büyük araç yan yana geldiği zaman geçiş yapmakta zorlanıyor" diye konuştu.Sürücü Mikail Gür ise, "Artvin'de tünellerin çok olması daha iyi. Çünkü doğa şartları zor. Artvin dağlık bir kesim. Açıktan yol yapmak da bu nedenle zor. Tüneller güzel ama giriş çıkışları biraz daha virajsız yapılabilirdi" ifadelerini kullandı.- Artvin