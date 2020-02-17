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İlçenin tek erkek terzisi son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tek erkek terzisi olma özelliğine sahip 66 yıl terzilik yapan Hikmet Erdem (85) son yolculuğuna uğurlandı.

17.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:39İlçenin tek erkek terzisi son yolculuğuna uğurlandı
'in ilçesinde tek erkek terzisi olma özelliğine sahip 66 yıl terzilik yapan Hikmet Erdem (85) son yolculuğuna uğurlandı.

Hikmet Erdem, 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tedavisi ardından taburcu edilmişti. Evinde istirahat eden Erdem, hayatını kaybederken, cenazesi Mustafa Paşa Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pazaryeri Mezarlığının defnedildi. Cenazeye ilçe halkı büyük katılım gösterirken, cami avlusu doldu taştı. 1954 yılında 19 yaşında terzilik meleğine başlayan Hikmet Erdem ilçenin tek erkek terzisi idi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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