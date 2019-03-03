İlçenin Tek Kadın Muhtarı Yeniden Aday

Kaynak: AA

BERAD BÜYÜK - Samsun'un Asarcık ilçesinde eşinin yaptığı şaka üzerine muhtarlık hayatı başlayan, Alişar Mahallesi'nin ilk, ilçenin tek kadın muhtarı Sündüs Artış mahallesi için çalışmaya devam etmek istiyor.Evli, 4 çocuk, 2 torun sahibi 42 yaşındaki Sündüs Artış, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için ikinci dönem adaylığını koydu.336 nüfuslu ve 2012'de Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuşan Alişar'da, 228 seçmenin 190'ının oyunu alarak muhtar seçilen Artış'ın karşısına bu seçimde rakip çıkmadı.Sündüs Artış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtar olmaya, bir akşam ailece çay içip sohbet ederken, eşinin kendisine şakayla, "Hanım sen muhtarlık yapabilir misin?" diye sorması üzerine karar verdiğini söyledi.Eşinin şakacı biri olduğunu ve zaman zaman kendisine takıldığını ifade eden Artış, eşinin sorusuna "Yaparım." karşılığını verdiğini anlattı.Buna eşinin şaşırdığını, ciddi olup olmadığını sorduğunu aktaran Artış, "Bir bayan olarak geri adım atmanın doğru olmayacağını düşündüm. 'İzin verirsen ben ciddiyim Şakir Bey' dedim. 'Senin yapmaya gözün keserse birinci desteğin benim, çık adaylığını koy' dedi. Mahallelinin ve eşimin desteğiyle mahallemin ilk bayan muhtarı oldum. İlçedeki tek kadın muhtarım. Bana bu gururu yaşattıkları için öncelikle mahalleme ve eşime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Artış, beş yıl içinde elinden geldiği kadar köyüne hizmet etmeye çalıştığını ifade etti.Köyünün altyapı sorununu çözdüğünü, ışıklandırmasını ve caminin bakım ve onarımını yaptırdığını anlatan Artış, "Önceden yol yoktu, beton yol çalışması yaptık, okulun bakımları, onarımını yaptım, bahçe duvarını kendi imkanlarımla yaptım. Köye cenaze aracı, morgu hepsini aldım. Gözle görünen ne varsa elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım." dedi.Hedefi kadınlar için iş imkanı oluşturmakİkinci dönem muhtar seçilmesi halinde kadınlar için iş imkanı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Artış, "Asarcık kırsal bir bölge ve genellikle insanlar inşaatla geçiniyor. Gerek erkeklerin gerek bayanların iş imkanı çok yok. Şimdi mahallemde ileriye dönük bayanlara özel bir iş sahası yaptırmak istiyorum." şeklinde konuştu.Köy halkının kendisine gösterdiği sevgi ve saygıdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Artış, "Ben sana nasıl bakarsam sen bana öyle bakarsın. Ben onlara sevgiyle, ilgiyle bakıyorum, onun meyvesini de alıyorum." dedi.Köy sakinleri ise muhtarlarını başarılı bulduklarını ve çalışmasından memnun olduklarını dile getirdi.