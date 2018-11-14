İlçeye Renk Katacak Merkez

Farklı mimari yapısı, müzik ve dans odaları gibi birçok donatının yer aldığı modern merkez, ilçe gençliğine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Selendi'de yapımına başladığı Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve Selendi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz ile birlikte modern merkezde incelemede bulundu. Merkezin ilçeye canlılık katacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç," Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetlerinin de yer alacağı merkez modern mimarisiyle de ilçeye renk kattı. İnşaat çalışmaları tamamlanan merkez, iç dekorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete girecek" dedi.