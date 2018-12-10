İldem Park Alışveriş Merkezi'nde Binlerce Aile Sporla Buluşuyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:52



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:52

Alışveriş ve Eğlence Merkezi İldem Park AVM ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. nin iş birliğiyle gerçekleşen "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliğinde 7'den 70'e herkes sporla buluştu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından İldem Park AVM'de düzenlenen, birbirinden farklı onlarca spor parkuru ve eğlence alanının kurulduğu etkinlikte, spor severler eğitimciler eşliğinde eğlence dolu; Spinning gösterisi, Aerobik Danslar, Zumba Dans, Drumstick Çubukları ile Dans, Therabant ile Kas Hareketleri, Vücut Yağ Ölçümü gibi faaliyetler ve düzenlenen yarışmalarla heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşadı.İldem Park AVM ziyaretçileri, gerçekleştirilen "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliğinde eğlenceli sportif faaliyetler yapabildikleri ve aileleri ile birlikte verimli zaman geçirebildikleri için memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ