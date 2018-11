İlem'den "Endülüs Mirası" Konferansı

15 Kasım 2018 Perşembe 15:12



İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen Kültürler Arası Bağlamlar ve Kavramların Yolculuğu (Al-Andalus in Motion: Travelling Concepts and Cross-Cultural Contexts) konferansı, İstanbul 'da başladı.8 farklı ülkeden 19 akademisyenin iştirak ettiği konferansa, London Queen Marry Üniversitesi'nden Rachel Scott, King's College London Üniversitesi'nden Abdülkerim Vakil ve Julian Weiss, Edinburg Üniversitesi'nden Olga Bush gibi önemli isimler de katılıyor.Konferansın açılış konuşmasını yapan İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder, "Endülüs medeniyeti tarihi, çağdaş liberal-demokratik toplumların temel kavramlarının sorgulanması ve anlaşılması açısından, önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu konferansta, Endülüs medeniyetinin bir düşünce biçimi olarak vücut bulması sürecinde etkili olan birçok noktaya değinilecektir." dedi.Konferansın ilk oturumunda konuşan King's College London Üniversitesi Ortaçağ ve Erken Modern Dönem İspanya Tarihi Profesörü Julian Weiss, "Sefaradların Hikayeli Şiirlerinde (balad) Dil" isimli sunumunda, Sefarad kültür kimliğinin metinsel ve sözlü üretimi hakkında bilgiler verdi.King's College London Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Abdülkerim Vakil, "Medeniyet, kültür ve bayrak: Endülüs'ü yeniden şekillendirme" isimli sunumunda İslamofobiya ve İslam'ı benimseyenler arasındaki ilişkinin Portekiz 'deki örneğini ele aldı. Londra merkezli "Language Acts and Worldmaking Projesi" kapsamında 2 gün sürecek konferans, dünyanın şekillenmesi sürecinde dilin önemli konumuna vurgu yaparak, modern dil öğrenimini yeniden şekillendirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlıyor.