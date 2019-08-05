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İlerlemiş yaşına rağmen yaylada hayvancılık yapıyor

Muş'ta yaşayan Hüseyin Dinçer (70), ilerleyen yaşına rağmen yaylada hayvan beslemeye devam ediyor.

05.08.2019 22:58
İlerlemiş yaşına rağmen yaylada hayvancılık yapıyor
Muş'ta yaşayan Hüseyin Dinçer (70), ilerleyen yaşına rağmen yaylada hayvan beslemeye devam ediyor.
Kırköy Beldesinde yaşayan 10 çocuk ve 4 torun sahibi Dinçer, uzun yıllardır hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor.
Hayvanlarını ilk baharda yüksek rakımlı Kirgis Yaylası'na çıkaran Dinçer, eşi ve bazı çocuklarıyla yaz mevsiminin büyük bölümünü burada geçiriyor.
Zorlu doğa koşullarına ayak uyduran Dinçer, büyük özveriyle hayvanlarının bakımını yapıyor, elde ettiği sütten yaptığı ürünleri satarak ailesini geçindiriyor.
Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini hayvancılıkla sağladığını, doğal ortamda ürettiği ürünleri tüketerek sağlıklı kaldığını söyledi.
İlkokulda öğretmeninin teşvikiyle atletizme başladığını ve dereceler elde ettiğini anlatan Dinçer, bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra tekrar köyüne dönerek hayvancılığa devam ettiğini belirtti.
Eşi Ayten Dinçer de, bu işi severek yaptıklarını dile getirdi.

Kırköy, Torun, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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